Теплая осень: Кейт Миддлтон примерила куртку оливкового оттенка

Накануне Кейт Миддлтон посетила Камбрию, где был открыт учебный центр Windermere Adventure при Королевских военно-воздушных силах. Теперь курсанты Соединенного Королевства смогут ежегодно посещать Озерный край и принимать участие в мероприятиях по развитию лидерских качеств.

После официальной встречи, на которой Кейт предстала в функциональном образе – пиджаке с поясом, бежевом свитере и черных джинсах скинни, она отправилась на прогулку по озеру и даже попробовала свои силы при спуске с горы. Для этой части мероприятия герцогиня поменяла верх своего аутфита – пиджак на более удобную легкую куртку оливкового оттенка.

Напомним, еще на прошлой неделе Кейт подозревали в четвертой беременности. Но, судя по всему, герцоги Кембриджские пока не планируют расширять семью.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.