Функциональный образ: Кейт Миддлтон вернула в моду зауженные джинсы

После двухмесячного перерыва Кейт Миддлтон принялась за работу. Накануне она посетила Камбрию, где встретилась с молодежью. Визит герцогини Кембриджской также ознаменовал открытие учебного центра Windermere Adventure при Королевских военно-воздушных силах. Он позволит курсантам Соединенного Королевства ежегодно посещать Озерный край и принимать участие в мероприятиях по развитию лидерских качеств.

Для своего визита Кейт выбрала повседневный и функциональный образ. Он состоял из пиджака с поясом в клетку, бежевого свитера с круглым вырезом, черных джинс скинни и темно-коричневых замшевых ботинок.

Добавим, что еще на прошлой неделе Кейт подозревали в четвертой беременности. Но, судя по всему, герцоги Кембриджские пока не планируют расширять семью.

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