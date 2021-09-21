«Потрясающе!»: Долина в усыпанном камнями платье и на шпильках предстала на сцене с внучкой

Лариса Долина уже длительное время выступает на сцене. Она стала одной из лучших джазовых исполнительниц в стране. Уже несколько лет артистка преподает в вузе. При этом она смогла за последний год преобразиться. Певица похудела больше чем на 20 килограммов. При этом она без стеснения стала носить короткие платья и мини-юбки. Не так давно звезда отметилась на «Новой волне», где не пропускала вечеринок.

А вот последние несколько недель Лариса Александровна готовилась к выступлению. Она приняла участие в новом шоу «Дуэты», где участники не знают, с кем им предстоит петь. Певица была уверена, что ее партнером станет кто-то известный, как Сергей Лазарев и Дима Билан. На сцену она вышла в мини-платье, которое было усыпано цветными камнями. Наряд дополняли босоножки на шпильке.

Долина спела на английском языке знаменитую композицию. А когда стена поднялась, то она увидела, что пела в дуэте со своей внучкой Александрой, которой скоро исполнится 10 лет. Для артистки это стало сюрпризом.

«Ну это было так трогательно! Вы бы видели свои лица», — заметил ведущий Лазарев.

Поклонники восхитились тем, как выглядела звезда. Они одарили комплиментами артистку. «Потрясающе!» — заявил Александр Олешко. «Они так „спелись“, и по отдельности такая красота, и вместе», «Вот до глубины души и до слез. Девочки мои любимые», «Как же это было круто! Неожиданно, трогательно!», «Даже бабушкой назвать сложно, такая красотка», «Очень красивая, ноги особенно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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