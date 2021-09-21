«Добавляют женственности и хрупкости»: Вера Брежнева показала, с чем носить белую юбку

Обладательница роскошных форм и идеальной фигуры Вера Брежнева может смело примерить любой образ. На этот раз жена Константина Меладзе позировала в жакете «с мужского плеча» и белой юбке. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Алсу Арна отметила, что ее образ смотрится актуальным и женственным, несмотря на то, что выполнен в черно-белых тонах.

«Стиль гардероба можно назвать классическим и вне времени. Сумка идеально дополняет жакет по направлению стилистики. А вот босоножки, как и юбка, добавляют женственности и хрупкости. Здесь используется такой способ, который стилисты применяют к персонам, когда хотят выделить уникальность и поднять социальный статус. Это белый верх и черный низ. А здесь используется наоборот. Это говорит о том, что персона не ходит теми дорогами, где боится испачкать подол, так как передвигаются на личном автотранспорте», — сказала Алсу Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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