«Случайный кадр»: Ирина Пегова облачилась в уютный костюм и дутый жилет для осенней прогулки в парке

Известная актриса Ирина Пегова всегда излучает добрую энергию и позитив. Вероятно, благодаря своему настрою, даже имея женственные формы, в свои 43 года Ирина Пегова выглядит довольно молодо и задорно.

Прекрасному внешнему виду способствует и стиль одежды Ирины Пеговой. На этот раз она предстала на прогулке по центру Москвы в аутфите в спортивном стиле.

«Случайный кадр! Но ничего не бывает случайного!» — подписала свои снимки в микроблоге звезда.

Образ Ирины Пеговой получился гармоничным, удобным и теплым одновременно, так что его одобрили сразу два модных эксперта Teleprogramma.pro.

Стилист Элла Маковей назвала цветовую гамму наряда Ирины Пеговой очень достойной и не кричащей.

«Спортивный аутфит в вещах-ахроматах: серый костюм, черный дутый жилет и белые кроссовки. Такие цвета сегодня снова в тренде. Они создают достойный, не кричащий образ. Добавлять «ярких красок» не стоит, это только нарушит эстетику образа», — оценила аутфит Ирины Пеговой стилист Элла Маковей.

По мнению фэшн-эксперта Валентины Лаблюк, в образе Ирины Пеговой все гармонично, за исключением маленькой детали.

«С приходом пандемии в нашу жизнь трикотаж стал точкой комфорта, — отметила стилист Валентина Лаблюк. — Трикотажные костюмы сейчас очень актуальны, а цветовая серая гамма дарит нашим образам ощущение спокойствия и тепла. Укороченные жилеты вполне модная вещь, но в данном комплекте я бы предложила ее заменить на более объемную и удлиненную модель или же на стеганую куртку».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер, прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

Справка Teleprogramma.pro

Валентина Лаблюк — стилист. Окончила школу Stylewithgalab, повысила квалификацию в школе Ustyle. В списке достижений — десятки счастливых клиентов, публикации в заграничных и российских журналах.

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