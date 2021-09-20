«Блондинкам на заметку»: миниатюрная Пынзарь облачилась в сапоги трубы под цвет своих волос, чтобы казаться выше

Бывшая участница «Дома-2», недавно ставшая ведущей реалити-шоу, Дарья Пынзарь на днях прилетела в Москву из Турции, чтобы присоединиться к мужу Сергею Пынзарю.

Несколько эфиров «Дома-2» молодой человек вел без жены, которая находилась с двумя сыновьями пары в Алании.

Приехав в Москву, Дарье Пынзарь пришлось срочно утепляться. Если в Алании она облачалась в сарафанчики, то теперь демонстрирует несколько иные наряды.

На важное мероприятие, связанное с их семейным бизнесом в Турции, Дарья Пынзарь пришла в сапогах трубах песочного оттенка и черном платье с золотыми пуговицами. В этом наряде она привычно покрасовалась перед камерой.

Осенний лук Дарьи Пынзарь оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист, fashion журналист Дарья Теревцова.

«Образ Дарьи Пынзарь в целом очень неплохой, — отметила Дарья Теревцова в беседе с Teleprogramma.pro. — Есть за что и похвалить, и поругать! Хорошо, что бежевый цвет сапог сочетается с волосами. Это, кстати, блондинкам на заметку. Такой прием визуально делает выше. Плюс — волосы и сапоги в одном цвете формируют собранный и законченный образ. Но! Я бы заменила материал сапог. Все-таки замша цвета песка уводит в этническую историю. Хочется добавить джинсы, косуху. А это черное мини-платье с золотыми пуговицами гораздо лучше смотрелось бы с кожаными сапогами такого же нюдового оттенка»

Справка Teleprogramma.pro

Дарья Теревцова — стилист, fashion журналист. Окончила факультет журналистики МГУ им. Ломоносова и Институт Репутационных Технологий «Арт Имидж». Редактор моды журнала Cosmopolitan, Cosmo Beauty. Создавала имидж для Тины Канделаки, Пелагеи, Марии Бутырской, Максима Галкина. Автор онлайн-курса по стилю «Что купить и как носить».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.