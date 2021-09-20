Барановская вышла в свет в белом мини-платье и лаковых сапогах на шнуровке

Накануне шоумен Гарик Харламов открыл в Москве сеть ресторанов. По этому случаю юморист пригласил в одно из заведений практически весь столичный бомонд. В числе гостей была и Юлия Барановская.

«Мы стали свидетелями презентации самого маленького хот-дога. Замеры были произведены на сцене представителем Книги рекордов: вес — 30 г, длина — 6 сантиметров, диаметр — 2 сантиметра. Удачи, ребята», — написала Барановская.

Для вечеринки телезвезда выбрала белое мини-платье, которое дополнила объемным поясом с воланами черного цвета. Завершила образ лаковыми сапогами на шнуровке.

«Вау, красота! Какая классная! Фото — огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. После развода она смогла построить успешную карьеру на телевидении.

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