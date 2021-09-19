«На этот раз автоспортивный»: Яна Рудковская покрасовалась в обтягивающем комбинезоне на фоне Porsche

Звездный продюсер Яна Рудковская похвасталась новеньким вишневым Porsche. Примечательно, что знаменитость позировала возле автомобиля в черном болоневом обтягивающем комбинезоне.

Рудковская обтянула стройную фигуру черной тканью. Округлые формы блондинки выгодно выделялись в костюме для тест-драйва. Яна прокатилась на новой машине с низкой посадкой.

«Роскошным настроением врываемся в спортивный выходной! На этот раз автоспортивный. Передаем привет из солнечной Турции», — похвасталась Рудковская вишневым спортивным автомобилем.

Яна дополнила модный комбинезон для езды на спортивных машинах маленькой квадратной сумкой Dior и грубыми ботинками с болотными вставками этого же бренда.

Яна игриво отогнула одну ножку в сторону. А другую развернула покатым бедром вперед. Поклонники Рудковской остались в восторге от образа знаменитости:

«Ух, вот это фигура!», «Шикарно выглядишь», «Роскошная женщина».

Напомним, ранее Яна Рудковская поздравила подругу Лену Перминову с днем рождения. Продюсер не поверила, что модель отметила свой 35-юбилей. Жена Евгения Плющенко вспомнила, как сама отмечала круглую дату.

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