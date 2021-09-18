«Отлично подчеркивают»: Собчак отметилась в жаккардовом костюме и шифоновой блузе

Накануне Ксения Собчак отметилась на Евразийском Медиа Форуме, который проходил в Казахстане. На пленарной сессии телеведущая появилась в жаккардовом костюме Gucci, который соединила с легкой шифоновой блузой теплого зеленого оттенка и бархатными туфлями в тон. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Вероника Хасянова отметила, что за последние несколько лет стиль Ксении Собчак претерпел изменения.

«Образы стали более элегантными и женственными. Ксения Анатольевна не боится экспериментировать, и поэтому часто смешивает элементы из разных стилей, играет с формой и фактурой. Эти оттенки отлично подчеркивают внешность звезды. Однако аксессуары немного выбились из стиля и цветовой гаммы. Этнические серебряные серьги с холодным камнем немного диссонируют с образом в целом. Более лаконичные серьги или клипсы в желтом металле, смотрелись бы лучше и не отвлекали бы внимания от образа. Немного неудачно подобран клатч по форме, цвету и фактуре. Если заменить его на минодьер (миниатюрная твердая сумочка-шкатулка без ручек и ремешков) нейтрального оттенка или в цвет металла, то образ смотрелся бы более гармонично», — сказала Хасянова.

Справка Teleprogramma.pro

Вероника Хасянова – персональный стилист, культуролог моды. В профессии более 17 лет.

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