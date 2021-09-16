Саша Савельева похвасталась двумя образами с модными куртками-рубашками

В одной из последних Stories личного микроблога исполнительницы Саши Савельевой появились фотографии новых образов знаменитости на прохладную погоду.

Жена актера Кирилла Сафонова представила актуальные куртки-рубашки. Напомним, еще в прошлом осенне-зимнем сезоне куртки и пальто, похожие на рубашки, пользовались большим успехом у модниц шоу-бизнеса.

Так, дочь Дмитрия Маликова — Стефания — комбинировала куртку-рубашку с брюками-бананами.

Что касается Савельевой, ее трендовые изделия сочетались с расклешенными брюками. Саша также дополнила образы кипенно-белыми тканевыми кроссовками.

Первый комплект состоял из денимовых брюк и рубашки с принтом из белых и изумрудных квадратов.

Другая рубашка Савельевой была украшена более мелкой клеткой. Саша выбрала синие, коричневые и молочные оттенки, а также черную бахрому. Вот только белоснежные джинсы певица заменила черными.

Напомним, ранее Саша Савельева поделилась редким кадром из семейного альбома. При этом солистка поп-группы «Фабрика» рассказала о своих страхах, когда летает без сына. Савельева призналась, что долгое время не могла оставить ребенка без собственной опеки.

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