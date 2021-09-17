«Детали решают все»: Меган Маркл в оливковой водолазке показала недостатки фигуры

Накануне Меган Маркл и принц Гарри появились на обложке журнала Time. Повод – самый приятный. Герцоги Сассекские возглавили рейтинг самых влиятельных людей по версии издания. И если для главного фото пара облачилась в классические черный и белый цвета, то для дополнительной фотосессии остановила выбор на оливковом и черном. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей отметила, что оливковый – сложный цвет, который подходит обладателям теплого темного колорита внешности.

«Выбрав водолазку и актуальное классическое пальто в тон, Меган объединила их образ с Гарри, продемонстрировав единство пары и сделав отсыл к «фундаментальным» ценностям. Что же касается аутфита в целом: пальто вытягивает силуэт, пряча «проблемные места» Меган. Вариант без пальто, напротив. Если к костюмным брюкам с защипами почти нет претензий, то облегающая в районе живота водолазка демонстрирует недостатки. Это тот случай, когда детали решают все», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей – персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

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