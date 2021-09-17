«Прекрасно смотрится»: Саша Савельева в белом костюме отметилась на прогулке с сыном

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева уже много лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Они воспитывают сына Леона, которому уже 2,5 года. Артистка не показывает лицо малыша публике, но часто говорит о нем в своем микроблоге. На этот раз Саша опубликовала фото с прогулки.

Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Диана Кутепова отметила, что образ у Савельевой получился стильным и очень хорошим, но небольшая разрозненность в элементах все же есть.

«Костюм прекрасно смотрится и сочетается с Александрой, его относим к натуральному стилю. Сумка Gucci является акцентом в этом образе, в ней уже есть смесь стилей – бохо, драматический и дизайнерский. На мой взгляд, она немного тяжеловата для такого костюма. Сюда прекрасно подойдет сумка-авоська. Отдельно хочу заметить, что сумка и обувь отлично дополняют друг друга . Украшение подобрано в тему. Образ в целом не является ультра-трендовым, но однозначно актуальным, так как такие костюмы будут с нами еще долго», — сказала Кутепова.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Кутепова – персональный стилист и Fashion продюсер фотосъемок. Обучалась в школе Self made на курсе персонального стайлинга у Татьяны Никейцевой. Дополнительно проходила курс по основам стилистики и мужскому стайлингу у Лейсан Усмановой. Так же курс у Карины Нигай Fashion блогер. Опыт работы около трех лет.

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