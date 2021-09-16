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Холодная осень: Меган Маркл в темно-оливковом джемпере подчеркнула фигуру

Герцоги Сассекские появились на обложке Time.

Холодная осень: Меган Маркл в темно-оливковом джемпере подчеркнула фигуру
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл возглавили сотню самых влиятельных людей планеты, по версии журнала Time. Это стало поводом для размещения их снимка на обложке издания. Кадр уже высмеяли в Сети.

Пользователи считают, что в их семье, судя по тому, как пара расположилась на фото, главная Меган. Она в белом брючном костюме стоит на переднем плане, а Гарри в черном, придерживая плечо жены, будто бы прячется за ней. Кроме основного фото, у герцогов появились и другие, сделанные журналом.

Для этой фотосессии экс-актриса отдала предпочтение холодным осенним оттенкам. Она позировала в темно-оливковом джемпере и черных брюках со стрелками.  Левую руку герцогини украшал золотой браслет Cartier.

Добавим, что в сотню самых влиятельных людей 2021 года по версии Time вошли также Билли Айлиш, Кейт Уинслет, Илон Маск и другие.

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