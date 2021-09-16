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«Делают дороже и молодят»: Миронова выбрала светлые оттенки для создания образа

Аутфит актрисы разобрала стилист Анастасия Стар.

«Делают дороже и молодят»: Миронова выбрала светлые оттенки для создания образа
Мария Миронова. Фото: Global Look Press

Недавно Мария Миронова рассказывала о том, как решилась стать мамой после 40 лет. Актриса родила сына в 2019 году в возрасте 46 лет. В своем Instagram она периодически делится моментами личной жизни. На этот раз звезда рассказала, что закончила съемки очередного проекта. При этом Мария позировала в белых укороченных брюках, которые дополнила рубашкой свободного кроя. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Анастасия Стар отметила, что образ можно доработать.

Мария Миронова
Мария Миронова. Скриншот: instagram.com/mariya_mironova_actress

«Образ Марии Мироновой мне не понятен. Прямые белые укороченные брюки со стрелками – отличная актуальна база для создания стильного образа. Все остальные элементы комплекта я бы доработала. Шпильки на высоком каблуке очень праздничные, вечерние, с брюками смотрятся отлично, но рубашка в таком случае должна быть из шелка, например. Если же хочется образ в более расслабленном стиле, то тогда нужно замерить обувь на белые кеды, например. Ну и конечно, мне не хватает многослойности, аксессуаров и сумочки. Марине светлые оттенки к лицу, они делают ее дороже и молодят. Но этот образ требует доработки», — сказала Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар – стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

Анастасия Стар
Анастасия Стар. Фото: личный архив

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