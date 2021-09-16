«Делают дороже и молодят»: Миронова выбрала светлые оттенки для создания образа

Недавно Мария Миронова рассказывала о том, как решилась стать мамой после 40 лет. Актриса родила сына в 2019 году в возрасте 46 лет. В своем Instagram она периодически делится моментами личной жизни. На этот раз звезда рассказала, что закончила съемки очередного проекта. При этом Мария позировала в белых укороченных брюках, которые дополнила рубашкой свободного кроя. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Анастасия Стар отметила, что образ можно доработать.

«Образ Марии Мироновой мне не понятен. Прямые белые укороченные брюки со стрелками – отличная актуальна база для создания стильного образа. Все остальные элементы комплекта я бы доработала. Шпильки на высоком каблуке очень праздничные, вечерние, с брюками смотрятся отлично, но рубашка в таком случае должна быть из шелка, например. Если же хочется образ в более расслабленном стиле, то тогда нужно замерить обувь на белые кеды, например. Ну и конечно, мне не хватает многослойности, аксессуаров и сумочки. Марине светлые оттенки к лицу, они делают ее дороже и молодят. Но этот образ требует доработки», — сказала Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар – стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

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