«На пике популярности»: Климова в силуэтном платье с принтом «шахматная доска» подчеркнула хрупкую фигуру

Екатерина Климова уже давно строит карьеру в кино. Она снялась более чем в 50 фильмах, но известность ей принесла картина «Мы из будущего». Актриса успешно совмещает работу и материнство.

У нее подрастают дети от разных браков. Сыновьям и дочкам она старается уделять все свободное время. При этом она ухаживает за собой, тщательно подбирает наряды и в 43 года может похвастаться стройной фигурой.

Накануне Климова решила похвастаться своим очередным образом. Она покрасовалась в длинном силуэтном платье с принтом «шахматная доска». Наряд дополнили черные сапоги-казаки и сумка-шопер. Актриса позировала на лестнице, хвастаясь своим образом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие отметили, что платье смотрится на ней эффектно. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Великолепный образ у Екатерины Климовой, очень модный, актуальный, завершенный. Он подчеркивает уникальность персоны тем, что вроде бы свободное и полностью закрытое платье, но при этом оно показывает хрупкость и идеальные пропорции тела Екатерины. Это платье с подвохом. Оно подойдет только звонким, хрупким девушкам, так как при натяжении в любой части тела квадрат превращается в прямоугольник. Подобраны идеально к образу сумка, обувь и очки. Приспущенные рукава, скрывающие почти полностью кисти. Прекрасный образ. Нет никаких вопросов, а только восхищение фигурой актрисы и ее чувством стиля. Чтобы сделать клетку ультрамодной, в этом сезоне идеально подходят казаки, потому что они опять на пике популярности. Мы видим сапоги в черном цвете с декором в виде звезды, что словно говорит нам: да, я звезда», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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