Сланцы и комбинезон: Кудрявцева не боится экспериментировать с внешностью

В этом году Лера Кудрявцева отметила свое 50-летие. Телеведущая не боится показывать фанатам свои честные селфи и снимки без прикрас. На этот раз она опубликовала в своем микроблоге фото, на котором позировала во дворе загородного дома. В эти дни она отдыхает в Болгарии. Блондинка примерила трикотажный комбинезон, к которому добавила сланцы и повязала бантик на голову. Причем без капли макияжа.

«Красивая! Вечно молодая! Классный выбор! Шикарная», — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отвели свою дочь в престижный детский сад на Рублевке. За год обучения трехлетней Маши супруги будут платить 800 тысяч рублей.

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