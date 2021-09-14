«Выглядит старомодным»: телезвезда Николаева не угадала с длиной юбки и обувью

Недавно ведущая «России 1» Елена Николаева объявила о беременности. Телезвезда вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, который получил всероссийскую известность благодаря свадьбе с Анастасией Волочковой в 2007 году. Телезвезда активно ведет свой Instagram, где показывает моменты работы, а также путешествий.

На этот раз она запечатлелась на итальянском вокзале. Для путешествия Елена выбрала юбку и тельняшку. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Алсу Арна отметила, что аутфит телеведущей можно было бы доработать.

«Образ выглядит сухим и старомодным, несмотря на то, что каждая вещь по отдельности входит в базовый гардероб современной девушки. Его можно освежить и придать нотку актуальности, если удлинить юбку до щиколотки или чуть выше щиколотки. Эта юбка коротковата Елене. Также я бы добавила легкий шарф или палантин, возможно, даже в смелом ярком оттенке. Можно даже попробовать вязаный трикотажный жакет оверсайз. Но тогда я бы порекомендовала сменить обувь на более комфортную. Все-таки поезд и кроссовки вяжутся больше, чем офисные туфли с контрастным носом в стиле Chanel», — сказала Алсу Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна – имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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