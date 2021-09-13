«Хочется добавить яркий акцент»: стилист оценила образ Арзамасовой, нарядившейся в одной гамме с коляской сына

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Лиза Арзамасова почти месяц назад впервые стала мамой. Она подарила своему мужу Илье Авербуху сына Льва.

За время материнства Лиза Арзамасова уже успела продемонстрировать два стильных образа во время прогулки с сыном. Всякий раз молодая мама представала, одетая в одной гамме с коляской новорожденного малыша.

Сначала это было средство передвижения для младенцев глубокого оливкового цвета, и свой наряд Лиза Арзамасова выдержала в этом же оттенке. А накануне актриса продемонстрировала еще одну коляску сына — уже в песочных тонах, и сама тоже нарядилась соответствующе. Лиза Арзамасова предстала в песочном пальто, надетом поверх пудрового платья.

Выбор актрисы в целом одобрила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Анастасия Левицкая, сделав лишь одно небольшое замечание молодой маме.

«Для прогулки с ребенком Лиза Арзамазова выбрала нежный образ к цвету новой коляски сына. Образ очень подходит актрисе по типажу, — отметила Анастасия Левицкая. — Лиза — обладательница светлой кожи и золотистых волос, и пастельные цвета платья и пальто подчеркивают тонкую красоту девушки. Для завершения образа хочется добавить яркий акцент, скажем, шарфа на шею более насыщенного по цвету, чем платье актрисы. Тогда бы этот аксессуар у лица подчеркнул золотистый цвет волос Лизы, и сделал образ более нарядным. А подбирать образ к цвету коляски, на мой взгляд, вовсе необязательно. Тем более, что такой нейтральный песочный цвет будет выигрышно смотреться с любым образом».

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Левицкая — fashion-стилист. Образование: Санкт-Петербургская школа телевидения, курс от Skillbox «Fashion-стилист». Опыт работы — два года.

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