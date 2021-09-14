«Выгодно подчеркивает»: Маша Горбань вышла на прогулку с сыном в необычном платье

В начале августа Маша Горбань во второй раз стала мамой. Сына, которому дали необычное имя Нилан, она родила в США. В Майами актриса находится и в эти дни, но уже собирается возвращаться домой. В своем микроблоге Маша поделилась кадрами, на которых запечатлелась во время прогулки с малышом. На кадрах Горбань предстала в легком платье и белых сандалиях. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Наталья Родионова отметила, что Мария выбрала образ легкий и жизнерадостный, который отражает ее характер и настроение, но стилистически над ним можно поработать.

«Пикантные разрезы на юбках спереди или по бокам, вырезы на топах и платьях в зоне талии – один из главных трендов лета 2021, что можно перенести и в осенний гардероб. У Марии шикарная фигура, и платье это выгодно ее подчеркивает. Микро-сумочки остаются популярным аксессуаром, и такая деталь служат эффектным дополнением образа. Очки тоже классно вписались и по форме, и по цвету. А вот обувь смотрится тяжеловато. Хочется поддержать динамику тонких линий. Вместо сандалий с одной сплошной перемычкой стоит добавить легкие игривые босоножки с тонкими ремешками на маленьком каблучке kitten heel или туфли с острым носом и открытой пяткой и цепочкой на щиколотке. Тогда сохранится легкость и женственность аутфита», — сказала Родионова.

Однако фасон платья вызвал у эксперта некоторые сомнения.

«Такая отделка карманов увеличивает бедра да и смотрится отдельно от самого платья. Верх, на мой взгляд, не очень удачный. Замысловатая многослойность создает странную геометрию. Если белую часть на бретелях убрать, либо сделать прямоугольной, дизайн платья будет смотреться гармоничнее», — подчеркнула Вероника.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. В профессии более двух лет, закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс Стилист 3.0, имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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