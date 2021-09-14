«Беспроигрышный и стильный вариант»: Алсу в брюках палаццо отметилась на вечеринке

Конец лета Алсу провела в Нью-Йорке, а на днях вернулась в Москву. Накануне певица отметилась на вечеринке в кругу звездных гостей. Для мероприятия она выбрала брючный костюм в гусиную лапку и дополнила его кроп -топом. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Вероника Хасянова отметила, что ранее, до того как это стало массовым трендом, Алсу уже отдавала предпочтение костюмам с брюками палаццо. А теперь это и вовсе беспроигрышный вариант.

«Стиль Алсу всегда продуманный и элегантный. Это заметно отличает певицу от многих звезд российского шоу-бизнеса. Восточные корни, строгое воспитание, статус замужней женщины и мамы троих детей не позволяют Алсу выглядеть вызывающе или экстравагантно. Чтобы образ стал еще более интересным, его можно дополнить легкой цепочкой для тела или бодичейном», — сказала Хасянова.

Справка Teleprogramma.pro

Вероника Хасянова – персональный стилист, культуролог моды. В профессии более 17 лет.

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