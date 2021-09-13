«Звездного настроения»: Орбакайте в шифоновом платье с металлическим поясом подчеркнула талию

Кристина Орбакайте является известной певицей и дочкой Аллы Пугачевой. Она давно завоевала любовь публики. В этом году артистка проводит время в Москве. Она успела побывать на семейных праздниках и возобновить гастроли. Минувшим летом певица посетила «Новую волну», а также отметилась на фестивале «Жара». Каждый раз она появлялась на публике в элегантных образах.

Ранее даже Алла Борисовна похвалила дочку и отметила, что она очень модная. А за время поездок Кристина успела отметиться и в ботфортах, и костюмах. Зачастую на красных дорожках ее сопровождает муж Михаил Земцов. А 13 сентября артистка решила поделился новым кадром. Орбакайте позировала в шифоновом платье в пол с принтом в виде звезд. Наряд дополнял металлический пояс.

«Звездного настроения вам», — написала певица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 50-летняя артистка. Многие одарили ее комплиментами. К слову, в этом наряде Кристина блистала на «Жаре». «Ой, красивая какая», «И звездный нимб сияет», «А… красивая!», «Кристина, вы прелесть, где купить такой ремень, как на вашем платье?», «Очень красивое платье», «Мне очень нравится ваша утонченность», «Волшебная», — прокомментировали пост подписчики.

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