То ли платье, то ли футболка: Наталья Рудова решила выйти на улицу без брюк

В одной из последних Stories личного микроблога актрисы Натальи Рудовой появилась запись, в которой знаменитость потрясла загорелыми бедрами в футболке без брюк.

Наталья похвасталась новым образом в уличном стиле. Эффектная блондинка выбрала базовую футболку кипенно-белого цвета. Рудова взяла изделие в размере L и поверх накинула пальто-рубашку в клетку. Исполнительница главной роли в фильме «Любовь в городе ангелов» показала на ногах лишь кроссовки Nike Air jordan с зелеными вставками. Актриса не стала надевать джинсы или брюки к футболке. Наталья порадовалась потеплению на улице и решила пощеголять с голыми ногами.

Завершающей деталью в образе Рудовой стала салатовая сумочка Воttega Veneta. Артистка отдала предпочтение модели «багет». Аксессуар на короткой ручке Наталья повесила на руку, а сама устроила танцы в лифте.

«А на улице 21 градус!», — порадовалась Рудова.

От предвкушения теплого ветра Наталья повиляла сочными бедрами в соблазнительном платье-футболке.

Напомним, ранее Наталья Рудова показала свою 18-летнюю племянницу. Поклонники тут же нашли поразительное сходство между девушкой и ее знаменитой родственницей.

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