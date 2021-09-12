«Незаконно»: Инна Маликова поразила наливным бюстом в топе и пиджаке с эполетами

Артистка выступила на Дне города в соблазнительном костюме.

На личной странице в Instagram исполнительница Инна Маликова поделилась свежими снимками в сексуальном наряде для выступления на Дне города Москвы.

Сестра композитора Дмитрия Маликова похвасталась стройной фигурой в тотально черном образе. Маликова дополнила однотонный костюм серебристыми деталями. Массивные серьги-кисточки и эполеты с разлетающимися нитями украсили уши, шею и зону декольте артистки.

Певица акцентировала внимание на пышном бюсте. Под атласный жакет Инна надела топ с глубоким вырезом. Изделие подчеркнуло сочные формы Маликовой и ее плоский загорелый животик. На ногах певицы были черные джоггеры и босоножки с серебристыми кисточками.

«Я счастлива, что в эти праздничные дни могу быть на сцене с моим любимым коллективом и выступать для любимого зрителя», — отметила Маликова.

«Обворожительная», «Какой обалденный образ», «Леди с большой буквы», «Просто невероятная», «Инна, Вы великолепны», «Инночка, у тебя такой классный костюм», «Ну какая же красивая. Нет, это незаконно, звоню в полицию», — написали восторженные поклонники Маликовой.

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