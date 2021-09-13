«Костюм выглядит застиранным»: дизайнер оценил наряды Анастасии Макеевой

Анастасия Макеева в последнее время является королевой светских новостей. Недавно она раскрыла личность нового возлюбленного Романа, однако в обществе ее осудили. Выяснилось, что мужчина оставил ради звезды жену с четырьмя детьми. Теперь актриса ведет публичную войну с бывшей семьей новоиспеченного супруга.

Мы попросили дизайнера Андрея Волконского оценить – настолько модно Анастасия Макеева одевается. Выдерживает ли артистка тренды или ей стоит этому поучиться?

«Костюм выглядит немного неаккуратным и застиранным»

Наш эксперт считает, что на это фото Макеева одета в стиле «стрит-стайл» и «спорт-шик». По его словам, это два стиля, которые надолго вошли в гардероб современной городской модницы.

«Но актриса не учла несколько моментов: во-первых, узкие облегающие брюки уже не модные в осеннем сезоне, их стоит заменить на более свободный вариант, широкий к низу. Кроме того, оттенок худи и брюк отличается, из-за чего весь костюм выглядит немного неаккуратным и застиранным», — отметил эксперт.

«Нежно и изящно»

Стоит сказать, что Анастасия Макеева является поклонницей элегантного стиля в одежде и старается придерживаться его как на официальных мероприятиях, так и в повседневных образах.

«На этой фотографии она запечатлена в платье с цветочным принтом с объемными пуговицами-жемчужинами, в стиле «прованс». В целом образ смотрится просто, но при этом нежно и изящно».

«Изюминка в кимоно»

Это еще один романтический образ от Анастасии Макеевой для прогулок по побережью моря — жакет-кимоно, легкая юбка длины миди и топ.

«Актриса решила дополнить образ массивными кроссовками, привнеся в него немного динамичности. Действительно, образ получился интересным и незаезженным. А кимоно яркого цвета добавляет изюминку и делает образ завершенным и еще более интересным».

Без обуви – топ!

Макеева устроила фотосессию на фоне заката на Байкале, нарядившись в легкий летний сарафан с принтом, а на плечи накинула теплый невесомый пушистый кардиган.

Наш эксперт считает, что оттенок кардигана отлично сочетается со светлым оттенком платья, благодаря чему лук смотрится очень удачно.

«Анастасии удалось подчеркнуть всю свою легкость и изящность таким нарядом. Кстати, на фотографии Анастасия запечатлена без обуви, босая, что еще больше подчеркивает ее нежный и романтичный образ».

Рубашка в сине-белую диагональную полоску остается в тренде

Для прогулок актриса выбрала удобный и лаконичный образ – классическая рубашка в сочетании с голубыми рваными джинсами. В тандеме с этим ансамблем Анастасия Макеева надела кроссовки, которые разбавляют образ и делают его более практичным и повседневным.

«Стоит отметить, что актриса надела рубашку в сине-белую диагональную полоску, которая сохраняет свою актуальность уже не один сезон. У модницы вышел отличный лук, который можно надеть не только для прогулки, но и также на романтическое свидание, поход в кино либо по магазинам».

Таким образом, дизайнер Волконский Андрей считает, что Анастасия Макеева одевается по моде. Главное ей сейчас – разрешить конфликты в личной жизни.

Смотрите также: