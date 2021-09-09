Стеша Маликова в шифоновой блузке с актуальным принтом и с сумкой Yves Saint Laurent вышла в свет

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она с малых лет много путешествовала, посещала светские рауты и премьеры. Примечательно, что наследница артиста стала интересоваться модой. В этом году она окончила МГИМО. К этому моменту Стеша уже запустила свой бренд одежды. Теперь она создает платья, блузки и другую одежду для современных девушек.

Не так давно Маликова вернулась из отпуска. Она провела время с семьей в Европе. Если на курорте дочка звезды красовалась в платьях, то с наступлением осени она утеплилась. На днях Стеша похвасталась модной косухой. А теперь она запечатлелась в ресторане, где прошел светский раут. Для такого случая наследница Дмитрия облачилась в черные брюки с высокой посадкой и шифоновую блузку в горох. Такой принт актуален в этом сезоне. Наряд дополнила сумка Yves Saint Laurent.

У Стеши получился нескучный монохромный наряд. Она подчеркнула свою талию. При этом дочка Маликова распустила волосы и сделала неброский макияж. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит юная бизнеследи. «Красавица! Вся в маму», «Какой образ», «Как тебе идет эта блузка и наряд в целом», «Словно леди, красиво», «Немного взрослит, но блузка классная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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