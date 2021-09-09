Акцент на талию: Кудрявцева вслед за Орбакайте предстала в алом брючном костюме с поясом

Лера Кудрявцева в 50 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. При этом телеведущая почти все время проводит на работе. Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». А не так давно блондинка вернулась из Сочи, Где в 19 раз вела «Новую волну». Друзья и поклонники отмечают, что ведущая выглядит молодо и может дать фору более молодым коллегам.

Сентябрь стал насыщенным месяцем для Леры. Она впервые отвела дочку Марию в садик. Теперь почти каждый день телеведущая ездит на съемки. Она хвастается новыми образы, которые для нее подбирают стилисты. Ранее блондинка примерила белый костюм с узкими брюками. Теперь Кудрявцева покрасовалась в алом костюме с брюками клеш и жакетом с поясом.

Она предпочла ничем не разбавлять монохромный аутфит. К слову, Лера любит красный цвет, который актуален в этом сезоне. Кристина Орбакайте не так давно тоже отметилась в алом костюме с поясом, но выбрала жакет без рукавов.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ккудрявцева. Многие отметили, что такой оттенок к лицу. «Невероятно красивая», «Блондинка в красном — это всегда привлекательно», «Вы королева всегда и во всех проектах», «Икона стиля», «Лера, вы очень элегантны», «Какой костюм, вы в нем как бутон с лепестками», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: