«У нас наступили холода»: Бородина похвасталась плюшевым пальто-кардиганом молочного цвета

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2». Она не покидала свой пост с момента основания проекта. За минувшие годы Ксения смогла разбогатеть. Она не скрывает, что теперь уже реже соглашается вести свадьбы и другие мероприятия. Гонорары телеведущая любит тратить на путешествия, а также на дорогостоящие обновки. Каждый сезон она пополняет гардероб новыми нарядами.

Бородина не скрывает, что ей нравятся не только дорогостоящие платья и костюмы, но и наряды из масс-маркета. Она часто хвастается своими обновками. На этот раз телеведущая облачилась в джинсы и нюдовое боди, поверх которого надела плюшевое пальто-кардиган. Наряд украшали крупные карманы. Ксения покрасовалась перед зеркалом.

«Собралась на работу. У нас наступили холода. Вот такие теплые кардиганчики согревают. Вот такой мягкий, клевый! Легко к нему очень подбирается любой лук: джинсы, боди, как у меня. Такой мягкий, уютненький. Хочется его надеть. Для прохладных вечеров подходит. Очень мне нравится», — поделилась звезда. «Универсален», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие вспомнили, что раньше она носила зимой плюшевые шубки Тедди. «Вам идет», «Такая вы мягкая в нем», «Облачко», «По мне, так это лучше любой шубы», «Смотрится стильно», «Такая красивая», «На работу как на праздник», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: