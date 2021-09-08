Николаева примерила сапоги, которые будут must have сезона, но немного не угадала с нарядом

Недавно Елена Николаева объявила о том, что ждет первенца. Мужем телеведущей полгода назад стал экс-возлюбленный Анастасии Волочковой Игорь Вдовин. Пара встречалась на протяжении нескольких лет и решила узаконить отношения. В своем Instagram блондинка часто делится кадрами из телестудии и с прогулок по московским улицам, демонстрируя самые разные наряды. На этот раз она выбрала белый наряд и высокие сапоги цвета корицы. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Наталья Родионова отметила, что образ Николаевой — уютный, задорный и легкий, но его можно сделать еще интереснее.

«Не хватает трендового oversize, чтобы такой комплект смотрелся действительно модным и современным. Ремень выбивается по цвету — он должен быть или в цвет сапог, или в цвет сумки. Но я бы посоветовала его совсем убрать. В этой комплектации, поверх плотного свитера, он смотрится куцым. Свитер я бы взяла на пару размеров больше и жакет тоже, тогда на контрасте короткой юбки в бельевом стиле и объемного верха будет создаваться действительно модный образ с жокейскими сапогами. Такие сапоги, кстати, must have сезона 2021/2022», — сказала Родионова.

Особое внимание эксперт уделила аксессуарам телеведущей.

«Еще один момент, который разбивает образ — разная фурнитура: где-то золото, где-то — серебро, и везде разная динамика форм. Единый цвет металла смотрелся бы лучше! Также я бы предложила взять сумку в цвет обуви или на тон светлее. Подойдет красный, бордовый, вишневый, главное — холодный подтон для гармоничного сочетания с цветом сапог», — отметила Родионова.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. В профессии более двух лет, закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс Стилист 3.0, имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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