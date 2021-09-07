Кофейный монохром: Стриженова в приталенном жакете и юбке-футляре подчеркнула щиколотки

Екатерина Стриженова уж много лет работает на телевидении. Она привыкла к постоянным съемкам. В свои 53 года ей удается не только вести передачи, но и играть в театре. При этом артистка следит за внешностью. Недавно она встретила Хиблу Герзмаву, которая восхитилась ее красотой. Для появления в эфире телеведущая всегда облачается в сдержанные наряды, которые ей подбирают стилисты, а вот в обычной жизни она любит носить вещи, которые создает ее сестра Виктория Андреянова.

На днях Екатерина продемонстрировала, как черное платье-карандаш можно носить с алым жакетом, сделав образ более ярким. Теперь в студии телеведущая появилась в костюме с приталенным жакетом и юбкой-футляром. Наряд кофейного цвета дополняли туфли-лодочки в зеленом оттенке, которые подчеркнули ее щиколотки. Также Стриженова обновила прическу, сделав стрижку, но сильно убирать длину не стала.

«Люблю кофе с молоком», — отметила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Более того, актуальный цвет наряда привлек внимание ее поклонников. «Очень красивый оттенок», «Вам все идет», «Классный костюм, особенно цвет», «Такой оттенок, что хочется шоколада», «Красиво, вам безумно идет», «Екатерина, какая вы стильная», «Такой цвет сложно найти. Это восторг», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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