«Больше не является трендом»: стилист указала на модный промах Бузовой, надевшей нюдовый кардиган вместо топа

Поющая телеведущая Ольга Бузова предстала в куртке оверсайз, зауженных книзу джинсах и ботинках на «тракторной» подошве. Что здесь не так?

Телеведущая Ольга Бузова обожает переодеваться. Звезда каждый день демонстрирует разные образы в стиле кэжуал днем и сносгсшибательные наряды, если речь идет о вечере.

Гардероб Ольги Бузовой впечатляет своими размахами, теледива следит за модой, но иногда и она допускает досадные промахи, явно не поспевая за трендами.

На этот раз Ольга Бузова предстала в наряде из денима — куртке, брюках, дополнив образ светлой сумкой, нюдовым топом и ботинками на «тракторной» подошве. И с последним-то как раз попала впросак. Такая обувь, по словам модного эксперта Teleprogramma.pro стилиста Эллы Маковей, уже не актуальна.

«Тотал джинс Ольги Бузовой вполне актуален по цвету и силуэту для начала осени: куртка оверсайз и укороченные джинсы, зауженные снизу, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Кардиган, надетый вместо топа, коричнево-оранжевая сумка из канвы, металлические браслеты немного спорят друг с другом. Что же касается массивных ботинок. Сегодня не обязательно сочетать обувь по цвету с одеждой. Но неплохо было бы поддержать черный аксессуарами (ремень, головной убор и т.д). А вот «тракторная» подошва больше не является трендом. На смену ей пришла литая платформа из каучука или резины».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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