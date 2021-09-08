«Перемудрила с округлостями»: стилист нашла ошибки в образах Натальи Рудовой

Но как оценивают стилисты образы артистки? Действительно ли Рудову можно назвать иконой стиля? Мы спросили об этом стилиста-имиджмейкера Ларису Тимиряеву.

«Рубашка добавила контраст»

Легкий белоснежный образ ассоциируется у нашего эксперта с отдыхом. Романтичное платье с мелким цветочным принтом «мильфлер», по ее мнению, добавило образу нежности.

«Мелкий неконтрастный принт придал утонченности и свежести (невинности), что очень гармонично сочетается с фасоном платья. Модного градуса платью добавляют завязки на бретелях, а всему образу — белая объемная рубашка, надетая вторым слоем.

Тимиряева считает, что рубашка в образе Натальи добавила контраст.

«Дело в том, что это милое, нежное платьице само по себе не дотянуло бы до эффектной внешности Натальи и выглядело бы простовато. А так все отлично сочетается», — отметила стилист.

«Подол изуродовал фигуру»

В этом образе, по словам стилиста, Рудова перемудрила с округлостями и объемами, хотя изумрудный цвет роскошен и объем в моде.

«Достаточно было объемных рукавов, подол-баллон утяжелил платье. И в итоге образ изуродовал точеную фигуру Натальи. Рукава заканчиваются ровно на горизонтальной линии талии, тем самым, визуально раздвигая горизонталь вширь и линия талии воспринимается вместе с линией рукавов, теряя стройность. Объем добавлен и на груди драпировками, да его еще утяжелили распущенные волосы с объемным дутым ободком. Все это перегрузило образ и в прямом смысле «раздуло» его.

По мнению Тимиряевой, это уже давно не модно. И в данном случае, по ее словам, нужен модный контраст.

Драйва добавила шляпа федора

Для отдыха на яхте Наталья одета ситуативно и презентабельно. Эксперт считает, что легкое белое мини платье с открытыми плечами как раз подходит для такого времяпровождения.

«Открытые ножки, плечи, акцент на талии подчеркнули женственность и красоту. Вставки из нежнейшего французского кружева «Шантильи» в сочетании с белоснежным цветом добавляют статусности образу, относя его не просто к отдыху, а к более фешенебельному. Драйва и модного контраста добавила шляпа федора. Ее отличает три ложбинки на тулье: одна сверху и две по бокам. Поля федоры среднего размера слегка загнуты вверх. Такой фасон шляп ассоциируется с гангстерами и другими крутыми ребятами… Поэтому такая шляпа, да еще и в сочетании с черными очками добавили дерзости нежнейшему воздушному платью, сделав образ контрастным, модным и драйвовым».

В общем, образ получился живым, энергичным и очень эффектным, ведь в нем не только столкновение женственности и мужества, но и нежности и дерзости.

«Спасают образ ультрамодные босоножки»

«Глядя на платье Натальи, с ужасом вспоминаю, что в осенне-зимнем сезоне 2021-2022 в моду прорывается утрированное прилегание, — говорит эксперт. — Насколько эстетичнее выглядит силуэт, где между платьем и телом есть «воздух».

По ее словам, Наталья в курсе модных трендов и к утрированному прилеганию платья добавила объемный бесформенный верх, тем самым перенесла акцент на ноги.

«Что спасает весь этот образ, так это босоножки. В них и изящество, и объем, и утонченность, и грубость. Они делают его целостным и ультрамодным, поскольку плетеная веревочная обувь — в модных фаворитах. Единственное, плетение на обуви создает витиеватые линии, которые одиноки в данном образе. Нужно было добавить локонов в прическу, чтобы все «зазвучало» в едином ритме».

«Рубашка, надетая вторым слоем, – в тренде»

У нашего эксперта двоякое мнение от данного образа Натальи: с одной стороны, присутствует утрированность (в прилегании платья, излишней открытости), с другой — модный, продуманный контраст и акцентная вещь — босоножки, которые перетягиваю на себя внимание от декольте к ногам. В любом случае, по словам стилиста, образ интересный, модный, контрастный и его хочется рассматривать.

«На первый взгляд кажется, что с образом что-то не так и это из-за позы, поскольку совершенно не видно шорт из голубого денима. Их наличие объясняет цветовое сочетание кроссовок. Модный градус добавляет рубашка, надетая вторым слоем — это сейчас очень модно, а черно-белая клетка добавляет градус. Так что образ модный и стильный.

Единственное, по мнению Тимиряевой, не чувствуется законченности, не хватает аксессуара — либо сумки, либо очков, либо козырька или панамы, чтобы поддержать кроссовки и стиль «Спорт шик».

Таким образом, стилист в целом довольна образами Натальи Рудовой, однако на некоторые нюансы ей все же стоит обратить внимание.

Кстати, Рудова недовольна тем, что ее постоянно критикуют неизвестные люди. Актриса неоднократно просила недоброжелателей следить за своей жизнью, а не лезть в ее. По словам звезды, к просьбе так и не прислушались.

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