«Мама дорогая»: Вера Брежнева показала один из своих самых неудачных образов

Певица решила вспомнить молодость. Она без стеснения продемонстрировала, какой из нарядов у нее самой теперь вызывает смех.

Вера Брежнева выступает на сцене уже много лет. Она состоит в браке с Константином Меладзе, но влюбленные редко вместе выходят в свет. Этим летом пара провела время в Италии и Греции. Певица часто хвасталась своими нарядами. Она носила трикотажные платья и льняные костюмы. По словам артистки, ее стиль изменился. Она носит только те наряды, в которых ей комфортно.

3 сентября Вера устроила вечер общения с поклонниками. Она поделилась архивными кадрами, вспомнив, как начинала карьеру в группе «ВИА-Гра». Певица даже не побоялась показать один из нарядов того времени, который теперь у нее вызывает улыбку. В кадре она позировала в белой мини-юбке в цветочек и майке с рюшами. Образ дополняли розовые туфли на каблуке. При этом Брежнева сделала игривое выражение лица.

«По костюмам можно сделать подборку под названием „Мама дорогая“. Один из самых „не очень“ вот. Ну тут в целом фото, в котором „прекрасно“ все», — отметила звезда.

Артистка едва прикрыла бедра юбкой. Ее фигура вызвала шквал восхищения в Сети. Многие также согласились, что наряд теперь смотрится странно на такой знаменитости. «Ох, ну тут ты прям огонь», «Где взяли эти тряпки?», «Очень милая, ваша улыбка спасет все», «Так ходили на людях?», «Бедра едва прикрыты, все что нужно», «Блондинка на миллион», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: