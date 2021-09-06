«Русская Матрена»: какие грубые ошибки жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова делает в одежде

Стилист считает, что певице еще есть, к чему стремиться.

39-летняя Юлия Проскурякова вышла замуж за известного певца Игоря Николаева, но не превратилась в тень знаменитого мужа, считают поклонники. Она успевает и воспитывать 5-летнюю дочь Веронику, и учиться на актрису на режиссерском факультете в ГИТИСе, также Юлия играет в театре, поет.

Мы попросили стилиста Надю Иванову прокомментировать образы Проскуряковой. Считается ли певица эталоном красоты или делает грубые ошибки в своих образах.

Эксперт считает, что Юля – миловидная девушка и напоминает ей русскую Матрену. Однако часто Проскурякова добавляет себе возраст с помощью одежды.

«Конкретно этот образ – деревенский и очень простит нашу героиню, — считает Иванова, — У нее итак очень простая внешность, и когда такие девушки используют народные мотивы в одежде, то это не красит их. Проскурякова в итоге выглядит старше, чем она есть на самом деле».

Над этим образом, по мнению нашего эксперта, поработали стилисты.

«Платье подчеркивает ее природную внешность и стройнит за счет диагонального волана. Очки мне очень нравятся, они как раз подходят к этому образу. Стилисты добавили шик».

Этот образ тоже пришелся по вкусу нашему стилист. Фасон – удачный.

«Джинсы и жакет стройнят Проскурякову. Здесь она выглядит респектабельно, более элегантно. Такой стиль я бы рекомендовала девушкам со славянской внешностью», — отметила Иванова.

Этот образ тоже классический, но героиня промахнулась с цветом пальто.

«Розовый цвет и тяжелый шарф портят композицию, делают образ сложным. Юле следует чаще обращаться к стилистам. Так как ей есть, над чем работать», — подытожила эксперт.

Отметим, что для Игоря Николаева брак с Юлией Проскуряковой стал третьим по счету и, по его словам, самым счастливым. Правда, некоторых поклонников поначалу смущал тот факт, что певица младше не только композитора, — на 22 года — но и его старшей дочери Юлии.

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