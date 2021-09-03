«Уместно использовать тренд»: беременная Николаева подчеркнула изящные особенности фигуры аутфитом в светлых тонах

Накануне телеведущая Елена Николаева сообщила, что ждет ребенка от экс-возлюбленного Анастасии Волочковой Игоря Вдовина. Появление на свет сына намечено на декабрь, как отметила звезда канала «Россия 1», как раз в ее день рождения — 21-го числа.

А пока Елена продолжает работать и в декрет не собирается. В новом телесезоне она по-прежнему будет вести утренний эфир и еще несколько проектов. Об этом блондинка рассказала в своем микроблоге, сопроводив текст фотографией, на которой позировала в белоснежной юбке, блузе и босоножках на толстом каблуке.

Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Александра Ржевская отметила, что акцентом в образе журналиста стала блуза сложного кроя с модным воротничком-манишкой. Такой элемент кроя является не только трендовым, но и привлекает внимание к утонченным чертам лица телеведущей. ⁣⁣⠀

«Хочу заметить, что объемные oversize-блузы обычно визуально скрывают особенности фигуры. Что бы этого не произошло, Елена выделила тонкую талию базовой юбкой на высокой посадке, а стройные ноги подчеркнула изящными босоножками с тонкими ремешками в белом цвете. За счет светлых оттенков образ выглядит свежим, а черты фигуры подчеркнуты лучшим образом», — сказала Ржевская.

Также стилист прокомментировала тонкий выбор аксессуаров. ⁣⁣⠀

«О деловом характере ведущей нам говорят часы на запястье, которые делают образ более строгим. Изящные серьги с голубыми кристаллами подчеркивают внутреннюю женственность. Единственное, чего мы не видим в образе, важный аксессуар современной девушки — сумка. Можно предположить, что Елена выбрала для себя легендарную сумку в голубом цвете Lady Dior модного дома Christian Dior, которую мы часто встречаем на более ранних публикациях. В целом образ Елены очень органичен. Она умело показывает на своем примере, как уместно использовать тренд, «успокаивая» его базовым кроем и нейтральными оттенками, не забывая подчеркнуть изящные особенности фигуры», — подчеркнула Ржевская.

Справка Teleprogramma.pro

Александра Ржевская — стилист-имиджмейкер. Образование: Style hunter school — имиджеолог, школа шопинга, базовый online, «Дирекционный метод цветотипирования» Ольги Светлоградской. Опыт работы — два года.

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