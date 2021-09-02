Парижская жизнь: Водянова в шортах-бермудах и укороченном жакете отметилась на променаде

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей в мире. Однако она давно живет в Париже, где у нее есть просторный особняк. Девушка успела стать многодетной мамой. Она воспитывает пятерых детей, Лукаса, Неву, Виктора, Романа и Максима. В прошлом году модель сыграла свадьбу с миллиардером Антуаном Арно, который является отцом ее двух младших сыновей.

В этом году Водянова несколько раз приезжала в Россию. Недавно она даже посетила свой родной Нижний Новгород, который отмечал 800-летие. А теперь модель снова проводит время в Париже. Накануне она попрощалась со страшим сыном, который уехал учиться в престижном вузе. Теперь светская львица решила насладиться теплой осенней погодой. Наталья для променада облачилась в голубые шорты-бермуды и укороченный жакет с принтом пье-де-пуль. Образ дополнили кожаные ботинки и солнцезащитные очки.

Модель выгуливала свою собаку по кличке Кофе. Потом она заглянула в кафе, где не только полакомилась сама, но и угостила питомца, устроив ему небольшую дрессировку.

«Нашла этот жакет и снова ношу», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие оценили не только наряд, но и ее стройную фигуру. «Какая красивая», «Очень стройная», «Такая красивая парижанка», «Классный лук», «Очень стильно, леди на променаде», «Вот такой мамой все хотят быть», — прокомментировали пост подписчики.

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