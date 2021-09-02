«Модница»: Навка запечатлелась в укороченных джинсах и куртке-рубашке с принтом «пье-де-пуль»

Татьяна Навка не скрывает, что следит за модой. При этом в образах она ценит комфорт. На красных дорожках ее можно увидеть в длинных платьях, а для съемок зачастую она выбирает элегантные брючные костюмы. Этим летом спортсменка смогла отдохнуть в Греции. Она то позировала в шелковых нарядах, то в льняных платьях. А к 1 сентября она вернулась в Москву и отвела дочку Надежду в первый класс.

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Так как Навку ждут новые съемки и много публичных мероприятий, она сразу посетила салон красоты. Накануне фигуристка запечатлелась в наряде из денима. А вот 2 сентября она похвасталась новым нарядом. По всей видимости, спортсменка подготовилась к осени и уже пополнила гардероб теплыми вещами.

В кадре Татьяна позировала в светлых укороченных джинсах и куртке-рубашке в расцветке «пье-де-пуль», который также называют «гусиная лапка». Образ дополнили лоферы на толстой подошве и сумка-кейс.

«Модница», — подписала фото звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка после отпуска. Многие также одарили комплиментами ее наряд. К слову, куртки-рубашки вошли в моду еще зимой, в них ходила Стеша Маликова и другие известные персоны. «Таня, какая классная», «Наряд прям молодежный», «Какая стройная», «Джинсы прям сели, как надо», «Модница, мне все нравится», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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