«Неизбитый»: Виктория Боня в бейсболке и на высоких каблуках представила образ в стиле спорт-шик

На личной странице бывшей участницы «Дома-2» — Виктории Бони — появилась фотография нового аутфита знаменитости в стиле спорт-шик.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Виктория Шабанова — оценила модный выбор Бони.

«На Виктории образ в стиле спорт-шик, такой любимый и популярный у современных девушек. Однако, можно было бы рекомендовать его немного подкорректировать.

В частности — принт платья отсылает нас в этнический стиль. Такое платье гармоничнее дополнили бы босоножки на плоском ходу с джутовой подошвой и соломенная сумка. Однако, в контексте данного образа однотонное черное платье смотрелось бы уместнее. Его можно было бы дополнить ожерельем в виде крупной цепи, как у Prada», — предложила фэшн-эксперт.