«Неизбитый»: Виктория Боня в бейсболке и на высоких каблуках представила образ в стиле спорт-шик

На личной странице бывшей участницы «Дома-2» — Виктории Бони — появилась фотография нового аутфита знаменитости в стиле спорт-шик.
Стилист портала Teleprogramma.pro — Виктория Шабанова — оценила модный выбор Бони.
«На Виктории образ в стиле спорт-шик, такой любимый и популярный у современных девушек. Однако, можно было бы рекомендовать его немного подкорректировать.
В частности — принт платья отсылает нас в этнический стиль. Такое платье гармоничнее дополнили бы босоножки на плоском ходу с джутовой подошвой и соломенная сумка. Однако, в контексте данного образа однотонное черное платье смотрелось бы уместнее. Его можно было бы дополнить ожерельем в виде крупной цепи, как у Prada», — предложила фэшн-эксперт.
Виктория Шабанова обратила внимание на обувь и аксессуары телеведущей.
«Кепка в комплекте с блейзером отсылает нас к недавнему показу Celine, который подарил невероятную популярность такой паре. Длина платья показывает красивые ноги Виктории, очень идет ей. Босоножки на высоком каблуке прекрасно дополняют аутфит, являясь тем самым намеком женственности, который всегда присутствует в спорт-шике. Базовая сумка служит ярким пятном в образе — довольно популярный у модниц прием. В целом, с точки зрения стиля получился интересный и неизбитый образ, который идет Виктории», — резюмировала стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Виктория Шабанова – стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.