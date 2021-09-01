Анна Заворотнюк поддержала тренд на пиджаки оверсайз и кожаные брюки

В одной из последних публикаций личного микроблога дочери Анастасии Заворотнюк — Анны — появилась запись, в которой знаменитость поделилась трендовым образом на раннюю осень. Примечательно, что в своем аутфите Анна использовала кожаные вещи.

Кожа стала одним из любимых материалов у модниц разного возраста. Брюки и массивные пиджаки из кожи вот уже который сезон не выходят из моды. До Заворотнюк кожаными изделиями похвастались телеведущая Ксения Собчак и актриса Анна Хилькевич.

«С одной стороны, понимаю что это здорово, когда ребенок может самовыражаться и одевать то, что ему нравится. С другой стороны, форма все-таки помогает скрыть социальное неравенство. И дети не чувствуют себя обделенными, смотря на брендовые шмотки своих мажористых одноклассников, и чувствуют себя уверенней», — порассуждала Анна.

Сама Анна дополнила пыльно-сливовый пиджак и кожаные брюки черного цвета глянцевой сумочкой Prada. Люксовый аксессуар серебристого цвета модель сочетала с ботильонами на высокой шпильке. Аккуратные кольца и браслет из золота украсили тонкие пальца и запястья Заворотнюк.

«Какая красота», «Вы великолепны», «Какая красивая», «Аня, вы красотка, цвет волос очень идет», «Какая красивая. На маму тут сильно похожа», «Очень похожа на маму, идеальный образ», «Очень стильная», «Как вам идет такой пиджак!», «Наряд — пушка», — похвалили образ Анны ее поклонники.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк похвасталась своей моложавой бабушкой. Фолловеры знаменитости отметили, что Анна очень похожа и на маму, и на бабушку.

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