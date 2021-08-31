Многослойность, трендовая обувь и бейсболка: молодая мама Лиза Арзамасова впервые после родов вышла в свет

Звезда ситкома «Папины дочки» Елизавета Арзамасова 14 августа впервые стала мамой. В одной из элитных столичных клиник актриса родила сына Левушку. Мальчик стал первым совместным ребенком Лизы Арзамасовой и ее мужа, фигуриста, бизнесмена и продюсера Ильи Авербуха.

Стоит отметить, что во время беременности Лиза Арзамасова наряжалась в просторные платья нежных оттенков из легких натуральных тканей, демонстрируя идеальные образы и показывая пример другим будущим мамочкам.

Придерживаться заданного курса на трендовые вещи Лиза Арзамасова решила и после родов. Если раньше, рассматривая луки Лизы Арзамасовой, могло показаться, что ее наряжает мама или бабушка, то сейчас стилисты ее образы чаще хвалят, чем критикуют.

На днях Лиза Арзамасова впервые после родов вышла в свет, чтобы поддержать мужа Илью Авербуха и пасынка Мартина во время матча по пляжному футболу.

Самая преданная болельщица нарядилась в укороченные брюки и рубашку свободного кроя.

Фэшн-эксперт Teleprogramma.pro Ольга Блок дала оценку образу Лизы Арзамасовой, указав лишь на небольшой недочет в нем.

«Лиза Арзамасова показала пример модного, удобного и нескучного сочетания для выходных с семьей — многослойность, трендовая обувь и бейсболка, актуальная цветовая гамма, — отметила Ольга Блок. — Лиза молодец! Единственное, куртку-рубашку можно было бы взять короче или ближе по цвету к брюкам. Тогда девушка выглядела бы выше».

Справка Teleprograma.pro

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист, сооснователь Style Institute Moscow. Опыт работы — 15 лет.

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