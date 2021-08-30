«Были и будут в моде»: Оксана Федорова похвасталась новой косухой оверсайз цвета изумруда

Оксана Федорова не скрывает, что любит проводить время с семьей. Этим летом она съездила в Сочи с мужем Андреем Бородиным и детьми: Федором и Елизаветой. Победительница конкурсов красоты следит за фигурой и часто хвастается новыми нарядами. На курорте она носила струящиеся платья макси и костюмы. Телеведущая каталась на яхте и взбиралась в горы. Но недавно она вернулась в Москву.

30 августа Федорова решила подготовиться к осени. Она показала свой новый наряд. белоснежные брюки и футболку телеведущая сочетала с косухой оверсайз изумрудного цвета. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Оксана позировала на улице. 43-летняя знаменитость призналась, что утеплилась, так как лето подходит к концу и жаркой погоды больше не будет.

«Вот и летние жаркие денечки закончились в Москве. Но мы не унываем и утепляемся! Как вовремя пришел мой заказ! Я очень люблю косухи, они всегда были и будут в моде. А какую верхнюю одежду вы предпочитаете носить в осенние денечки?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Федорова. Многие одарили ее комплиментами. «Супер стильно», «Какая классная», «Все так же красива…», «Классная куртка», «Безумно хороша», «Это стильная косуха, прям как надо», «Вам все к лицу», «Круто выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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