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«Были и будут в моде»: Оксана Федорова похвасталась новой косухой оверсайз цвета изумруда

Телеведущая и победительница конкурсов красоты похвасталась своим нарядом на осень.

«Были и будут в моде»: Оксана Федорова похвасталась новой косухой оверсайз цвета изумруда
Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana/

Оксана Федорова не скрывает, что любит проводить время с семьей. Этим летом она съездила в Сочи с мужем Андреем Бородиным и детьми: Федором и Елизаветой. Победительница конкурсов красоты следит за фигурой и часто хвастается новыми нарядами. На курорте она носила струящиеся платья макси и костюмы. Телеведущая каталась на яхте и взбиралась в горы. Но недавно она вернулась в Москву.

30 августа Федорова решила подготовиться к осени. Она показала свой новый наряд. белоснежные брюки и футболку телеведущая сочетала с косухой оверсайз изумрудного цвета. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Оксана позировала на улице. 43-летняя знаменитость призналась, что утеплилась, так как лето подходит к концу и жаркой погоды больше не будет.

«Вот и летние жаркие денечки закончились в Москве. Но мы не унываем и утепляемся! Как вовремя пришел мой заказ! Я очень люблю косухи, они всегда были и будут в моде. А какую верхнюю одежду вы предпочитаете носить в осенние денечки?» — написала звезда.

Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana/

Поклонники восхитились тем, как выглядит Федорова. Многие одарили ее комплиментами. «Супер стильно», «Какая классная», «Все так же красива…», «Классная куртка», «Безумно хороша», «Это стильная косуха, прям как надо», «Вам все к лицу», «Круто выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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