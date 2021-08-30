Платья, комбинезоны и мини: Ани Лорак блеснула «сочными» формами в смелых нарядах

Певица показала, как выглядела в Сочи, когда не только выходила на красную дорожку, но и веселилась на автопати.

Ани Лорак не скрывает, что следит за фигурой. Она также ухаживает за собой, чтобы хорошо выглядеть, так как регулярно появляется на публике. Певица в 42 года не перестает строить карьеру. Она выпускает новые хиты и записывает дуэты. При этом иногда артистка позволяет себе отдых на курортах в компании дочки Софии. А вот недавно целую неделю она провела в Сочи, где приняла участие в «Новой волне».

Для появления на красных дорожках Лорак и сцене Лорак подобрала женственные наряды. Она отметилась в платье в пол с глубоким декольте и золотых босоножках. Также черный комбинезон тоже подчеркнул ее пышное декольте. А вот в белом мини-платье с бахромой она спела в дуэте с Сергеем Лазаревым. Одним из самых броских образов стало короткое платье-бюстье цвета элекрик, которое подчеркнуло ее талию и стройные ноги.

«Яркие моменты „Новой волны“! Какой образ нравится вам больше всего?», — спросила звезда.

Поклонники отметили, что наряды идеально подчеркнули ее формы. Некоторые отметили, что певица хороша во всем, так как обладает безупречной фигурой. «Очень сложно выбрать, все образы шикарны», «Хороша! Куколка», «Какая вы сочная», «Сексуальная красотка!», «Это синее платье вас красит», «Ложбинку видно — это прекрасно», «Как на вас не любоваться», — прокомментировали пост подписчики.

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