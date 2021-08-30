Постройневшая Пегова в мини-платье с завязками на спине блеснула прелестями на публике

Актриса отметилась на сцене театра с Розой Хайруллиной. Она смогла произвести впечатление на зрителей, раздевшись при всех.

Ирина Пегова является известной актрисой. Она снялась в десятках фильмов и сериалов. Также ее прославили съемки в телевизионных шоу. Актриса победила в одной из сезонов «Танцев со звездами», а также оказалась в финале проекта «Ледниковый период». Несмотря на то, что она обладает нестандартной фигурой, артистке удавалось покорять жюри и находить в себе новые таланты.

больше по теме Ирина Пегова в джинсах скинни с высокой посадкой и блузке в цветочек восхитила изящными формами Актриса поделилась домашними кадрами. Она похвасталась летним нарядом во время уборки.

Однако после участия в ледовых шоу Ирина решила похудеть. За последние несколько месяцев она преобразилась. Ко всему прочему, актриса смогла этим летом отдохнуть в Турции и побывать в нескольких российских городах. Она провела отпуск с дочкой Татьяной. Но теперь артистка снова работает и накануне выступила в театре, сыграв в спектакле «Он в Аргентине». На сцене она предстала с коллегой, известной по сериалу «Ольга» Розой Хайруллиной.

Для зрителей Пегова устроила представление. Она стала игриво раздеваться, снимая с себя носки, тренч. В итоге актриса осталась в черном платье с открытой спиной на завязках. Она подчеркнула свои стройные ноги и глубокое декольте. Поклонники восхитились тем, как похудела звезда. Ее осыпали комплиментами.

«Какая классная», «Прекрасное завершение лета», «Роза и Ирина лучшие», А какой танец, это же шедевр«, «Ирина так похорошела, чудо», «Стройная Пегова, такая талантливая», «Обаяние на сцене! Ух, дали», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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