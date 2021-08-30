Коляска под рукой: Савельева в брюках палаццо и рубашке оверсайз отметилась в Милане с мужем

Саша Савельева не скрывает, что любит проводить время с родными. В этом году она успела снять клип, уехав в Дагестан. Но также певица играла в теннис с мужем Кириллом Сафоновым и уделяла внимание сыну Леону. Мальчику уже два года, но родители скрывают его лицо. Артистка после родов быстро вернулась в форму, но в группу «Фабрика» не вернулась, начав сольную карьеру.

В конце лета Савельева отправилась в путешествие. Недавно она посетила озеро Комо, где устроила фотосессию, а также засняла мужа, болтающего с сыном. Теперь влюбленные приехали в Милан. Там они прогулялись по главным улицам города с коляской, в которой сидела наследник. Трогательными кадрами из отпуска звезда поделилась в соцсети. Сафонов также заснял, как Саша в черной рубашке оверсайз и брюках палаццо дефилирует по улице.

«Я просто оставлю это здесь», — написала она.

Поклонники восхитились семейными кадрами. Многие одарили певицу комплиментами и назвали ее модной мамой. «Клевая. Волосы шикарные», «Звездочка, счастьем светится!», «Видели ва с мужем и сыном, чудесные», «Какая вы классная», «Круто, когда путешествуете», «Муж точно от вас в восторге», «Самая красивая», «Лучитесь от счастья», «Вот это походка», — прокомментировали пост подписчики.

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