«Один из хитов последних сезонов»: Зара предстала в платье этнического стиля на показе Dior

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Зары появилась фотография исполнительницы на презентации нового аромата Dior. Примечательно, что для показа знаменитость облачилась в яркий образ с принтованным платьем.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Надя Иванова — оценила образ артистки.

«Глядя на этот look, можно сказать, что Зара следит за последними трендами и неплохо разбирается в моде. Потому что этнический стиль, в коем представлено это платье, — один из хитов последних сезонов. В действительности платье смелое, для смелых девушек. Зара — девушка восточная, поэтому ей такой наряд позволителен. При этом она очень разумно сделала сдержанный макияж и абсолютно классическую прическу», — подчеркнула стилист.

Иванова похвалила артистку, так как она смогла не переборщить с косметикой и подобрать прическу правильного объема.

«Такой наряд подойдет для девушек с яркой внешностью. Однако меня смущает длина платья. Создается впечатление, что платье Заре коротковато. То есть оно чуть выше щиколоток, это не очень хорошо. Украшения уместны, они очень деликатны. За что Заре большой плюс», — резюмировала фэшн-эксперт.

Справка Тeleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Имеет высшее образование в сфере моды. Прошла обучение на факультете «культуролога моды» в Университете Культуры и Искусства, Санкт-Петербург. Опыт в фэшн-сфере составляет 19 лет.

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