Молодежный стиль: Стеша Маликова отметилась в широких джинсах и клетчатой рубашке

Стеша Маликова выросла в звездной семье. Она дочка Дмитрия Маликова и с ранних лет много путешествовала. Девушка побывала в столицах мировой моды и успела привыкнуть к светскому обществу. В итоге уже после окончания в школе она стала мечтать о своем бизнесе и к концу учебы в вузе запустила свой бренд одежды. Теперь наследница артиста создает женские наряды, учитывая тренды.

Не так давно Стеша вернулась из отпуска. Она провела время с родителями в Европе, где в легких платьях в стиле бэби-долл гуляла в Греции и других странах. А вот в Москве девушка отдала предпочтение привычному кэжуал стилю. Накануне она увиделась с поклонницей ее творений. Маликова предстала в широких рваных джинсах, которые актуальны в этом году, а также белом топе, поверх которого надела рубашку в клетку. Образ дополнили белые кеды.

«Мы пригласили Валерию к нам в шоурум, чтобы она смогла выбрать любое платье, которое ей понравится. Она остановилась на этом платье, сказав, что белого платья в гардеробе у нее еще нет», — отметила Стеша.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Дмитрия. Многие отметили, что ее талия кажется еще уже благодаря джинсам. «Девочки, какие вы молодцы», «Классно. Приедешь. Оденешь пол страны», «Какая вы стильная», «Стеша, вот это талия у вас», «Выглядите как из фильма», «Платье роскошное», «Теперь стильных людей стало больше», — прокомментировали пост подписчики.

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