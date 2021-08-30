«Для вечернего выхода вполне»: Мария Погребняк похвасталась модным тотально черным образом

Стилист оценила аутфит модели и рассказала, как сделать его более повседневным.

Жена футболиста Павла Погребняка — Мария Погребняк — разместила на личной странице в Instagram ролик, в котором продемонстрировала черный пиджак-оверсайз в сочетании с гламурными аксессуарами и обувью.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Наталья Родионова — подсказала, как можно изменить образ знаменитости, чтобы он отлично вписался в повседневный гардероб.

«Конечно, для обычной жизни такой образ сложно назвать уместным. Он скорее подойдет для сцены или вечеринки. Более повседневным его сделают грубые челси на массивной подошве в стиле Bottega Veneta, высокие ботинки на шнуровке или сапоги в жокейском стиле. Изюминка образа — в сочетании спортивного, женственного и сексуального. Чтобы сохранить пикантность аутфита, можно надеть ботильоны на каблуке с трендовым с квадраченным мысом», — посоветовала модный эксперт.

Стилист отметила, что всегда нужно помнить, куда и зачем вы одеваетесь. При составлении образа Наталья рекомендует спросить себя, какое впечатление я хочу создать.

«Модницы действительно носят босоножки поверх носков, но в таких случаях обувь будет на плоском ходу. Гетры в сетку в сочетании с короткими шортами и босоножками на шпильке для дневной casual-стилистики смотрятся вульгарно, а вот для вечернего выхода вполне имеют место быть!», — добавила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. В профессии более двух лет, закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс Стилист 3.0, имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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