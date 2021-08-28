Постройневшая Скулкина в невесом платье с кружевом появилась на свадьбе Федункив

Екатерина Скулкина не скрывает, что известность ей принес КВН. Потом она стала участницей шоу Comedy Woman. Актриса обладает нестандартно фигурой, но это не мешает ей выглядеть женственно и стильно. Теперь ей часто предлагают стать не только ведущей разных передач, но и мероприятий. Примечательно, что звезда не так давно похудела и этим летом хвасталась новыми образами.

А 27 августа Марина Федункив устроила пышный праздник спустя месяц после бракосочетания со своим возлюбленным из Италии. Она предстала в белом платье в пол и фате. Вел мероприятие Николай Басков, который не уставал петь для публики. Скулкина пришла поздравить подругу, как и другие коллеги невесты. Для такого случая она выбрала невесомое платье из кружева с завышенной талией. Наряд в молочном цвете дополнили черные босоножки на каблуке.

Во время свадьбы Екатерину пригласил на танец Николай Цискаридзе. Она отметила, что он сделала это оригинально, вытащив ее за руку на танцпол. При этом Басков пел один из хитов. Праздник завершился поздно ночью.

Поклонники восхитились тем, как выглядела актриса. Примечательно, что Скулкина держит личную жизнь в секрете. «Худая, аж бесишь, но люблю», «Очень красивое платье! Вы шикарны», «Платье очень красивое и как вам идет», «Стройная, нежная и невероятно красивая!», «Воздушная, легкая, обворожительная!» — прокомментировали пост подписчики.

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