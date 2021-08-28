Образ леди: Волочкова в пудровом жакете и шортах-бермудах получила массу комплиментов

Балерина продемонстрировала свой летний наряд. Поклонники признались, что это один из лучших ее аутфитов.

Анастасия Волочкова не скрывает, что часто проводит время на дорогих курортах. Но в своем особняке балерина не скучает, то устраивая себе тренировку у станка, то встречаясь с друзьями.

Не так давно артистка вернулась из Греции, где несколько недель отдыхала. Она успела увидеться с Прохором Шаляпиным и съездить на съемки шоу для YouTube-канала. Блондинка готовится к новым выступлениям.

Не раз Анастасию подвергали критике за неудачные наряды. Порой балерина одевается так откровенно, что ее осуждают хейтеры. Однако на этот раз артистка вызвала у публики восторг своим нарядом.

У ворот своего особняка она отметилась в пудровом костюме, состоящем из жакета и шорт-бермуд. Черный топ и туфли с платформой на высоком каблуке дополнили ее образ. Наряд подчеркнул стройность ног звезды.

«Дорогие друзья, привет всем хорошим людям. Увидела в direct много добрых отзывов на это фото в сторис, и решила разместить его. Пишите здесь. Наслаждаемся последними деньками лета», — написала Волочкова.

Поклонники признались, что сражены ее нарядом. Многие отметили, что этот лук один из самых удачных. «Супер образ, это вам очень идет. Леди!», «Настя, образ тебе идет! Наконец-то», «Костюм отпад, супер модный», «Красиво все на этом фото. Этот наряд очень вам идет», «Ну вот, приятно посмотреть! Кто бы не советовал этот лук, берите этого человека и дальше на шопинг», «Очень стильно, модно и прилично», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: