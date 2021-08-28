«Это всегда эффектно»: Орбакайте в алых брюках клеш и жакете без рукавов вытянула силуэт

Певица во время посещения магазина в Анапе отметилась в модном образе, который оценила стилист Элла Маковей.

Кристина Орбакайте в последнее время много путешествует. Она успела отдохнуть с мужем Михаилом Земцовым в Греции. После отпуска артистка вернулась к гастролям и побывала на юге страны. Она приняла участие в «Новой волне», которая прошла в Сочи, а также дала концерты в Евпатории и Анапе. Публика тепло принимала певицу и зачастую провожала ее до автомобиля, выкрикивая слова восхищения.

Примечательно, что в Анапе Кристина также успела заглянуть в магазине и пообщаться не только с продавцами, но и посетителями. Артистка отметилась в алом брючном костюме. Наряд дополняли поясная сумка в тон и прозрачные туфли. Она сделала высокую прическу и неброский макияж. Благодаря жакету без рукавов образ выглядел по-летнем, а брюки клеш также зрительно вытянули силуэт.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие отметили, что она очень стройная. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Элла Маковей.

«Брючный костюм актуального кроя — это всегда эффектно. Жилет вместо жакета- выход в жаркую погоду. И цвет, и крой очень идут певице. Поясная сумочка не является „последним писком моды“, но очень удачно дополняет образ и дает свободу рукам. И все же в данной ситуации такой костюм вызывает удивление: не сменила ли Кристина род деятельности? Чтобы вас не приняли за консультанта косметического отдела, не стоит выбирать одежду, похожую на униформу», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

Смотрите также: