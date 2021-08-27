«Добавляет удобство»: Орлова показала, как стильно выглядеть при перелете

Телеведущая Ольга Орлова любит путешествовать. На этот раз она отправилась в итальянскую Тоскану. Для перелета звезда выбрала комфортный, как заметила эксперт портала Teleprogramma.pro Анжелика Гарсан, образ. Ольга надела лоферы, джинсы с подворотами и кардиган.

«Учитывая тот факт, что Ольга подобрала образ для перелета, он просто отличный! Почему? Потому-что мы видим комфортную обувь в виде открытых лоферов. Это обувь, в которой не холодно и не жарко и джинсы не сильно облегающего кроя, что также добавляет удобство. Также Орлова надела футболку, а сверху – кардиган. Еще один прием для комфорта, ведь в аэропортах часто бывает то холодно, то жарко. В комплекте учитывается наличие второго слоя, что очень здорово. В общем-то Ольга молодец! Она вполне симпатично собрала перелетный образ», — сказала Гарсан.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Гарсан – стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.

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